La cessione di Arthur sblocca una trattiva: "È il miglior centrocampista italiano" (Di venerdì 24 giugno 2022) Le partite di Arthur a Torino non hanno convinto e per questo motivo il brasiliano è pronto a lasciare la Juve per permettere nuovi ingressi. Ci sono dei giocatori che sono dotati sicuramente di un grandissimo talento, con il brasiliano Arthur che rientra senza ombra di dubbio a far parte di questa categoria, peccato però che il sudamericano non sia mai stato in grado di mettersi in mostra a tutti gli effetti per il suo grandissimo talento, con i bianconeri che dunque ormai sono pronti alla sua cessione, con questa che sarebbe davvero fondamentale per poter finanziare un grande acquisto a centrocampo che farebbe davvero sognare i tifosi bianconeri. Ansa FotoL'obiettivo della Juventus è quello di creare la squadra più forte possibile per la prossima stagione, visto infatti come i bianconeri siano davvero stati lontani dal grande ...

lm_vamonos : -Proposta de Ligt altrimenti cessione (+eventuale sostituto) -Cessione Arthur + Eventuali... C'è da fare tanto lav… - fabry0374 : @paolinojper Rabiot che vuol andarsene, Bernardeschi fuori, Pellegrini fuori ed uno tra Arthur, Zacaria e l'america… - nicolemorettina : @mirkonicolino @altrilibertini @DarioViPu64 secondo me soldi investiti male alex sandro bernadeschi rugani arthur r… - NewWestInn22 : @demarchi2210 Almeno nn avremo problemi a piazzarlo e a ricavarci soldoni come per Ramsey Rabiot o Arthur.. anzi po… - infoitsport : Zaniolo-Juventus, la Roma apre alla cessione: McKennie o Arthur la contropartita -