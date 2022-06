La casa di carta: Corea da oggi disponibile gratis per gli abbonati (Di venerdì 24 giugno 2022) Da oggi, venerdì 24 giugno, La casa di carta: Corea è finalmente disponibile all’interno del catalogo Netflix, gratis per gli abbonati. Proprio pochi giorni fa, il colosso americano dello streaming ha presentato i personaggi protagonisti dell’attesissimo remake. Nel filmato si vede anche quella che con ogni probabilità diventerà il simbolo dell’adattamento Coreano a La casa de papel, vale a dire la maschera tradizionale Coreana, stesso ruolo esercitato in passato dalla maschera di Salvador Dalì nella serie originale. All’inizio forse sembrerà un po’ strano confrontarsi con i nuovi volti degli storici personaggi della serie, ma da quanto visto finora sembra che le premesse di un nuovo successo globale ci siano ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022) Da, venerdì 24 giugno, Ladiè finalmenteall’interno del catalogo Netflix,per gli. Proprio pochi giorni fa, il colosso americano dello streaming ha presentato i personaggi protagonisti dell’attesissimo remake. Nel filmato si vede anche quella che con ogni probabilità diventerà il simbolo dell’adattamentono a Lade papel, vale a dire la maschera tradizionalena, stesso ruolo esercitato in passato dalla maschera di Salvador Dalì nella serie originale. All’inizio forse sembrerà un po’ strano confrontarsi con i nuovi volti degli storici personaggi della serie, ma da quanto visto finora sembra che le premesse di un nuovo successo globale ci siano ...

