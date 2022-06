'La bolgia dei dannati'; il nuovo legal thriller di Marcello Vitale (Di venerdì 24 giugno 2022) Un caso di omicidio, quello di Renzo Giorgetti , ucciso nella sua macchina con due colpi in testa che sembra all'apparenza il tipico delitto di 'ndrangheta. Un' inchiesta del procuratore Antonio ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) Un caso di omicidio, quello di Renzo Giorgetti , ucciso nella sua macchina con due colpi in testa che sembra all'apparenza il tipico delitto di 'ndrangheta. Un' inchiesta del procuratore Antonio ...

Pubblicità

ViPiu_it : “La bolgia dei dannati”: presentazione il 24 giugno del romanzo di Marcello Vitale allo Spazio Espositivo Tritone d… - MarcelloVitale3 : E' in Libreria Mondadori di Roma Piazza Cola di Rienzo 'La bolgia dei dannati' (Cairo editore) - CjErdas : Un'altra bolgia la dedicherei a quanti stazionano davanti alle sbarre d'accesso delle aree dei parcheggi riservati… - lametino : Il nuovo legal thriller ‘La bolgia dei dannati` del magistrato Marcello Vitale. A Roma la presentazione - - messveneto : La Gesteco prova a scrivere la storia con la spinta dei suoi tifosi: battere Vigevano per salire in A2: Stasera a C… -