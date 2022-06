Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo sarà presto cittadino italiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Khaby Lame, la star di TikTok che proprio ieri è diventato il personaggio più seguito al mondo sulla piattaforma, diventerà presto cittadino italiano. Oggi in un’intervista a Repubblica aveva ricordato di non avere ancora la cittadinanza italiana. E poche ore dopo il sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, ha scritto un tweet per rassicurarlo: “Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell'Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 giugno 2022), la star di TikTok che proprio ieri è diventato il personaggio piùalsulla piattaforma, diventerà. Oggi in un’intervista a Repubblica aveva ricordato di non avere ancora la cittadinanza italiana. E poche ore dopo il sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, ha scritto un tweet per rassicurarlo: “Carovolevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell'Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”.

