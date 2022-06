Khaby Lame | il re di TikTok sarà presto cittadino italiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) –, l’influencer che ha raggiunto oltre 142 milioni di follower su. “Carovolevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo” ha twittato il sottosegretario M5S al Viminale Carlo Sibilia, rispondendo all’influencer. In un’intervista a ‘La Repubblica’, arrivato in Italia dal Senegal quando aveva un anno, aveva sottolineato: “Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed ...

"Carovolevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal ministero dell'Interno", conferma Sibilia. TikTok sensation Khaby Lame is the most-followed person on the social media site with 143.4m fans