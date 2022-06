Khaby Lame | il “re” di TikTok commenta il nuovo record | “Il visto e magari la cittadinanza italiana mi renderebbero le cose più facili”

Pubblicità

GiusCandela : Con 142,4 milioni di follower Khaby Lame è il creator più seguito al mondo, il ragazzo di Chivasso ha superato Charli D'Amelio su TikTok. - Agenzia_Ansa : Ora e' Khaby Lame il tiktoker piu' seguito al mondo. La sua popolarita' comincia nel 2019, durante la pandemia di C… - fanpage : 'Khaby Lame è diventato il Re di Tiktok, in questo momento è l'uomo più popolare del pianeta. Ed è italiano. Anzi,… - Frances74521618 : RT @LucioMalan: Fakenews a UnoMattina. Marcello Sorgi dice che Khaby Lame non ha la cittadinanza italiana “perché non è stata approvata la… - quistis86 : RT @EdoardoBuffoni: Khaby Lame ha 142 milioni di follower su TikTok, numero uno al mondo. Nato in Senegal, da quando aveva un anno, vive i… -

.... Dopo aver registrato numeri da record anche su Instagram e Facebook , tanto da ricevere anche il plauso e il commento di Mark Zuckerberg in persona , il 22enne di origine senegalese ha ...Nelle ultime ore è arrivata la denuncia anche da, il content creator più seguito in assoluto su TikTok , che dopo questo risultato raggiunto ieri, oggi ha dichiarato : "Sono il re di ...With 142.8 million followers on TikTok, Khaby Lame has now officially become the most-followed creator on the short video platform. Lame, who launched his TikTok channel and shared his first comic ...Il ventiduenne di Chivasso è diventato il personaggio più seguito al mondo su TikTok. Scopriamo chi è Khaby Lame con un'intervista rilasciata al nostro Junior Reporter Angelo! La rincorsa a colpi di ...