Juventus-Milan, dalla finale di Champions al possibile scudetto: vent'anni dopo 28 maggio ancora protagonista (Di venerdì 24 giugno 2022) Sorteggiato il calendario del campionato di Serie A 2022/2023 (QUI IL CALENDARIO COMPLETO), non è passata inosservata la sfida Juventus-Milan. Le due squadre, in occasione del match di ritorno, si sfideranno infatti il 28 maggio, data che ha segnato la storia di entrambi i club. Sicuramente i rossoneri la ricorderanno con più piacere, visto che nel 2003 sconfissero proprio i bianconeri nella finale di Champions League all'Old Trafford di Manchester. Questa volta la sfida non terminerà ai rigori ed in palio non ci sarà il trono d'Europa, tuttavia potrebbe avere comunque una posta in palio molto alta. Essendo programmata per la 37^ giornata, potrebbe infatti risultare decisiva ai fini dell'assegnazione dello scudetto. Ovviamente è ancora presto per dirlo, ma si tratta ...

