Juventus, La Marca: “Dzeko? Garantirebbe un’alternativa di valore ad Allegri” (Di venerdì 24 giugno 2022) Juventus LA Marca Dzeko – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo. Neymar, La Marca: “Juventus? Sembra un’operazione impossibile” “Juventus idea Dzeko? Nelle ultime ore si vocifera che sia stato proposto Neymar alla Juventus, ovviamente per costi ed ingaggio, nonostante il decreto crescita ed un Psg. Mai come in questa sessione non appare così irremovibile a cedere il brasiliano, sembra un’operazione impossibile. Con l’ingresso in società di Arrivabene la Juventus sembra essere proiettata verso un altro tipo di mercato. Lo stesso Pogba si è dovuto adeguare al nuovo orientamento bianconero, ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 giugno 2022)LA– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La, avvocato ed esperto in diritto sportivo. Neymar, La: “? Sembra un’operazione impossibile” “idea? Nelle ultime ore si vocifera che sia stato proposto Neymar alla, ovviamente per costi ed ingaggio, nonostante il decreto crescita ed un Psg. Mai come in questa sessione non appare così irremovibile a cedere il brasiliano, sembra un’operazione impossibile. Con l’ingresso in società di Arrivabene lasembra essere proiettata verso un altro tipo di mercato. Lo stesso Pogba si è dovuto adeguare al nuovo orientamento bianconero, ...

