Juventus, De Ligt chiede la cessione: Premier League alla finestra (Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato Juventus: dopo l'incontro di ieri sera, De Ligt avrebbe chiesto la cessione ai bianconeri. La Premier League è alla finestra Come riportato dal Corriere dello Sport, Matthijs de Ligt avrebbe chiesto la cessione alla Juventus. L'incontro andato in scena ieri a Milano e durato per un'ora ha dato esito negativo: parti sempre più distanti. Niente rinnovo di contratto e, di conseguenza, nessun abbassamento della clausola rescissoria com De Ligt auspicava. La cessione ora diventa un'ipotesi possibile: Chelsea e Manchester United sono pronte ad entrare in corsa.

