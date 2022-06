Juventus, Birindelli: “Ha bisogno di dinamismo a centrocampo. Su De Ligt e Koulibaly…” (Di venerdì 24 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Birindelli, ex giocatore di Juventus ed Empoli. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Juventus, Birindelli: “Ha bisogno di dinamismo a centrocampo” Quali sono le prospettive dell’Empoli per la prossima stagione? “Le prospettive non cambiano rispetto allo scorso anno. Il presidente Corsi considera la salvezza l’obiettivo prioritario da raggiungere, investendo tanto nelle strutture e nel settore giovanile e monetizzando in futuro, attraverso delle cessioni e delle plusvalenze importanti, come fatto nel corso degli ultimi anni”. Come si spiegano certe situazioni nelle quali alcuni calciatori sono sopravvalutati dalla ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro, ex giocatore died Empoli. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.: “Hadi” Quali sono le prospettive dell’Empoli per la prossima stagione? “Le prospettive non cambiano rispetto allo scorso anno. Il presidente Corsi considera la salvezza l’obiettivo prioritario da raggiungere, investendo tanto nelle strutture e nel settore giovanile e monetizzando in futuro, attraverso delle cessioni e delle plusvalenze importanti, come fatto nel corso degli ultimi anni”. Come si spiegano certe situazioni nelle quali alcuni calciatori sono sopravvalutati dalla ...

