Juventus, addio al centrocampista: la nuova destinazione è clamorosa (Di venerdì 24 giugno 2022) Il centrocampo della Juventus rischia di perdere un pezzo importante in questa sessione estiva; ecco dove può andare. Uno dei reparti su cui la Juventus deve intervenire con maggiore forza è il centrocampo considerando i problemi avuti nella scorsa stagione tra infortuni e prestazioni non all’altezza di alcuni singoli. Il ritorno di Pogba non è sufficiente con Allegri che ha bisogno di ulteriori innesti per alzare il livello qualitativo della rosa; bisogna considerare come, tranne Locatelli, gli altri elementi del centrocampo non sono sicuri di restare in bianconero il prossimo anno. Nelle ultime ore, infatti, è venuta fuori la notizia di una possibile cessione in mezzo al campo con la Juventus che rischia di perdere un giocatore importante. AnsafotoAbbiamo detto come, in mezzo al campo, la Juventus rischia di subire ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 giugno 2022) Il centrocampo dellarischia di perdere un pezzo importante in questa sessione estiva; ecco dove può andare. Uno dei reparti su cui ladeve intervenire con maggiore forza è il centrocampo considerando i problemi avuti nella scorsa stagione tra infortuni e prestazioni non all’altezza di alcuni singoli. Il ritorno di Pogba non è sufficiente con Allegri che ha bisogno di ulteriori innesti per alzare il livello qualitativo della rosa; bisogna considerare come, tranne Locatelli, gli altri elementi del centrocampo non sono sicuri di restare in bianconero il prossimo anno. Nelle ultime ore, infatti, è venuta fuori la notizia di una possibile cessione in mezzo al campo con lache rischia di perdere un giocatore importante. AnsafotoAbbiamo detto come, in mezzo al campo, larischia di subire ...

Pubblicità

SkySport : La Juventus torna su Fifa: addio al Piemonte Calcio #SkySport #Juventus #Fifa - romeoagresti : Nelle ultime ore c’è stato un primo vero contatto tra la #Juventus e l’entourage di #Ramsey: parti al lavoro per im… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Calciomercato Juve LIVE: De Ligt può dire addio, conto alla rovescia per Pogba #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Calciomercato Juve LIVE: De Ligt può dire addio, conto alla rovescia per Pogba #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - lorevare : @tatanka_h a guardare troppo a lungo dalla finestra va a finire che la finestra guarda dentro di te Juve-De Ligt,… -