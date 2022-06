Juve | rottura con de Ligt? Il motivo!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 giugno 2022) La notizia sta scuotendo le sedi di mercato bianconere di Torino e Milano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe imminente latra lantus e Matthijs De. L’olandese avrebbe manifestato alla dirigenza la voglia di cambiare aria dopo le due stagioni difficili appena trascorse. Il punto di non ritorno è stato raggiunto ieri durante l’incontro tra la dirigenzantina e Rafaela Pimenta. I punti focali del meeting sarebbero stati l’importanza di Denel progetto, la clausola rescissoria e l’ingaggio del giocatore. Dentus Mercato Proprio gli ultimi due punti sono quelli incriminati, anche perché l’importanza dell’olandese non è mai stata messa in discussione. Secondo l’entourage del giocatore la clausola, fissata a ...