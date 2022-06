Juve: per De Ligt futuro con vista Premier. Il Chelsea sogna ma lo United ha la carta ten Hag: il difensore a Old Trafford... (Di venerdì 24 giugno 2022) Campioni che vengano (o ritornano), campioni che vanno. Il calciomercato, si sa, è una girandola di emozioni e di porte e, dalle prime... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Campioni che vengano (o ritornano), campioni che vanno. Il calciomercato, si sa, è una girandola di emozioni e di porte e, dalle prime...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Rafaela #Pimenta operativa nella sede milanese di #Juventus: incontro con #Cherubini per lavorare sul ritorno di… - romeoagresti : L’intesa tra #Juve e #Fiorentina per #Mandragora è pressoché totale sui 9 milioni (più dovrebbe esserci un piccolo… - AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Juve, incontro #TiagoPinto-agente a cena. Apertura #Roma a contropartita tecnica. Il #Milan è sullo sfond… - Fede94129901 : Non ho ancora visto bene il calendario della Juve per la prossima stagione . Come siamo messi ? - EdoardoBellucc7 : @eddyveerus @thetrueshade Sta trattando la Juve, per come merita.Siamo solo seconda scelta , fino al confine.E chi… -