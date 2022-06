Juve, il Chelsea fa sul serio per De Ligt. Ecco l’offerta dei blues (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Chelsea pronto a fare un grosso investimento per De Ligt: sul tavolo un’offerta con una parte Cash e una contropartita a scelta della Juve Come anticipato ieri sera da JuventusNews24, Matthijs De Ligt avrebbe chiesto la cessione alla Juventus. Sul difensore olandese si sono iniziati a muovere i top club in giro per l’Europa, tra cui il Chelsea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è proprio da Londra che sarebbe giunta una proposta molto allettante: sul tavolo dei bianconeri è arrivata un’offerta concreta che comprende una parte cash e una contropartita a scelta tra Werner e Pulisic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilpronto a fare un grosso investimento per De: sul tavolo un’offerta con una parte Cash e una contropartita a scelta dellaCome anticipato ieri sera dantusNews24, Matthijs Deavrebbe chiesto la cessione allantus. Sul difensore olandese si sono iniziati a muovere i top club in giro per l’Europa, tra cui il. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è proprio da Londra che sarebbe giunta una proposta molto allettante: sul tavolo dei bianconeri è arrivata un’offerta concreta che comprende una parte cash e una contropartita a scelta tra Werner e Pulisic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - Dandrik88 : @tharnak @_ThousandN Migliore non significa nulla, parliamo di competitività, hai 10 euro da buttare in una scommes… - CalcioNews24 : Juve, il Chelsea fa sul serio per De Ligt. Ecco l’offerta dei blues - MustafaShahrour : @emaxstatman @Matt_Law_DT Mercato 2022/2023: sold to Chelsea for 120mln Mercato 2023/2024: back to Juve loan fee 8mln - ZonaBianconeri : RT @seba872019: Partiamo dal fatto che l’offerta da 100mln la #JUVE per #deligt no l’ha ricevuta se pensate al #Chelsea i blues hanno offer… -