Pubblicità

FijlkamOfficial : Valeriani e Sampino quinti agli Europei U18 a Porec - FijlkamOfficial : Via agli Europei U18 a Porec e domani inizia lo Slam in Mongolia - JudoTalk : RT @FijlkamOfficial: Azzurrini pronti a ben figurare agli Europei Cadetti a Porec - FijlkamOfficial : Azzurrini pronti a ben figurare agli Europei Cadetti a Porec - GazzettadiSiena : Il Cussino difenderà i colori italiani nella categoria -55 kg -

OA Sport

... Diana Bacosi, partirà invece domani assieme agli altri medagliati olimpici del tiro a volo e agli azzurri di, pallamano, tennis e tiro a segno. In totale partecipano ai Giochi 18 paesi, ...... Diana Bacosi, partirà invece domani assieme agli altri medagliati olimpici del tiro a volo e agli azzurri di, pallamano, tennis e tiro a segno. In totale partecipano ai Giochi 18 paesi, ... Judo, Europei Cadetti 2022: Gaia Stella conquista il bronzo nei -57 kg L’Italia è pronta per i Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 in Algeria per la 19esima edizione. Domani si terrà la cerimonia di apertura, che vedrà ...Prima giornata di gara che si conclude senza medaglie per l'Italia ai Campionati Europei Cadetti di judo 2022, rassegna continentale riservata ad atleti nati dal 2005 al 2007 in corso di svolgimento a ...