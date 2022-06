Judo, a Forio d’Ischia il Memorial Adriana Serpico (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Va in scena da oggi e fino a domenica 26 giugno, il 6° Judo Summer Camp a Forio d’Ischia “Memorial Adriana Serpico“. Un appuntamento che il Covid ha fermato per due anni ma non questa edizione, che, con la ripresa delle attività ha fatto riscoprire il sorriso ai tanti bambini che praticano questa disciplina. Saranno almeno 200, infatti, i bimbi che arriveranno oggi da tutta Italia e che affolleranno il tatami in questa edizione che verrà aperta dal plurimedagliato Biagio D’angelo neo vicecampione d’Europa U23, già vice campione del mondo e campione italiano assoluto, oggi atleta del gruppo sportivo della Polizia di Stato. La direzione tecnica, affidata al maestro Raffaele Parlati, tecnico della nazionale italiana di Judo avrà come ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Va in scena da oggi e fino a domenica 26 giugno, il 6°Summer Camp a“. Un appuntamento che il Covid ha fermato per due anni ma non questa edizione, che, con la ripresa delle attività ha fatto riscoprire il sorriso ai tanti bambini che praticano questa disciplina. Saranno almeno 200, infatti, i bimbi che arriveranno oggi da tutta Italia e che affolleranno il tatami in questa edizione che verrà aperta dal plurimedagliato Biagio D’angelo neo vicecampione d’Europa U23, già vice campione del mondo e campione italiano assoluto, oggi atleta del gruppo sportivo della Polizia di Stato. La direzione tecnica, affidata al maestro Raffaele Parlati, tecnico della nazionale italiana diavrà come ...

