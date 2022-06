Jovanotti, cosa mangia e cosa evita per prepararsi al tour (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca poco al Jova Beach Party e Jovanotti è sempre in gran forma ma per sostenere la fatica dei suoi prossimi impegni segue una dieta adatta a lui. Il tour estivo sulle spiagge italiane sta per partire, Jovanotti inizia da Lignano Sabbiadoro il 2 luglio e sul palco porta la sua intera visione del mondo, cibo compreso. Da anni Jovanotti non mangia carne ma anche altro, una scelta per rispetto degli animali ma non vuole insegnare niente a nessuno. Al Corriere spiega il suo punto di vista: “Il cibo è libertà, non faccio proselitismi”. Quindi, cosa mangia? Solo frutta e verdura di stagione, d’estate va pazzo per i pomodori. La frutta secca è la sua principale fonte calorica: “Frutta secca come se piovesse” ma ripetiamo che questa è la sua dieta, non va ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca poco al Jova Beach Party eè sempre in gran forma ma per sostenere la fatica dei suoi prossimi impegni segue una dieta adatta a lui. Ilestivo sulle spiagge italiane sta per partire,inizia da Lignano Sabbiadoro il 2 luglio e sul palco porta la sua intera visione del mondo, cibo compreso. Da anninoncarne ma anche altro, una scelta per rispetto degli animali ma non vuole insegnare niente a nessuno. Al Corriere spiega il suo punto di vista: “Il cibo è libertà, non faccio proselitismi”. Quindi,? Solo frutta e verdura di stagione, d’estate va pazzo per i pomodori. La frutta secca è la sua principale fonte calorica: “Frutta secca come se piovesse” ma ripetiamo che questa è la sua dieta, non va ...

Pubblicità

Valependragon : Una cosa su Jovanotti è che è proprio un trend setter non posso vedere un glicine senza avere pensieri intrusivi su… - Daniela01216136 : RT @AntonellaLaTor6: #UnAccensioneDiNote A te che sei la miglior cosa Che mi sia successa ???? Jovanotti ???? Buon #16ottobre a tutti ???? #V… - bicarbonatogay : non è possibile che io apro tiktok e la prima cosa che vedo sono i piedi di jovanotti - PaganelliFra : Ma i ragazzi fidanzati ??? Ma quanto siete cringe ? Cioè mettono le storie su insta con le canzoni di Jovanotti o t… - Hazydavey38 : Ma cosa abbiamo fatto per meritarci siccità, riscaldamento globale, guerra ed album di Jovanotti contemporaneamente? -