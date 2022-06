Johnny Depp vs Amber Heard: gli avvocati si incontrano di nuovo in tribunale (Di venerdì 24 giugno 2022) Gli avvocati di Johnny Depp e Amber Heard si incontreranno di nuovo in tribunale durante la giornata di oggi per decidere se portare avanti o meno il caso di diffamazione. La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard sembra volgere al termine, con l'attrice che è stata giudicata colpevole per tre capi di imputazione e condannata a pagare 10 milioni di dollari al suo ex marito. Ma allora perché gli avvocati di entrambe le star si stanno incontrando di nuovo in tribunale? I legali si incontreranno durante la giornata di oggi al fine di cercare di raggiungere un accordo per il caso di diffamazione. Secondo l'Independent, i team di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022) Glidisi incontreranno diindurante la giornata di oggi per decidere se portare avanti o meno il caso di diffamazione. La battaglia legale trasembra volgere al termine, con l'attrice che è stata giudicata colpevole per tre capi di imputazione e condannata a pagare 10 milioni di dollari al suo ex marito. Ma allora perché glidi entrambe le star si stanno incontrando diin? I legali si incontreranno durante la giornata di oggi al fine di cercare di raggiungere un accordo per il caso di diffamazione. Secondo l'Independent, i team di ...

Pubblicità

SamantaSirju : RT @deppsamarrx: Johnny Depp SERVED in lone ranger era. - AashiBansal_ : RT @deppsamarrx: Johnny Depp SERVED in lone ranger era. - WHORETHIEF : @hagsandcupcakes @TOBINHITT Johnny Depp è stato licenziato dalla produzione di Fantastic Beasts mentre lxi è rimast… - alexadiamantte : RT @deppsamarrx: Johnny Depp SERVED in lone ranger era. - accionana_ : cazzo non sapevo di essere una persona con una bassa igene personale solo perché sono fan di johnny Depp! -