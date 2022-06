Jennifer Lopez porta sul palco il coming out di su? figli? Emme (Di venerdì 24 giugno 2022) Jennifer Lopez qualche giorno fa si è esibita sul palco della Foundation Blue Diamond Gala al Dodgers Stadium di Los Angeles. Per esibirsi sulle note di Thousand Years di Christina Perri, però, Jennifer Lopez ha voluto sul palco una persona speciale: su? figli? Emme. L’uso della schwa non è ovviamente casuale, perché proprio sul palco del Gala, Emme ha fatto coming out come persona non binaria. In realtà non è stato un vero e proprio coming out quanto più un outing da parte di sua mamma J.Lo, che quando ha annunciato la sua presenza sul palco lo ha fatto usando il pronome neutro e non il femminile, come invece ha sempre fatto nelle interviste passate. Last night … ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 giugno 2022)qualche giorno fa si è esibita suldella Foundation Blue Diamond Gala al Dodgers Stadium di Los Angeles. Per esibirsi sulle note di Thousand Years di Christina Perri, però,ha voluto suluna persona speciale: su?. L’uso della schwa non è ovviamente casuale, perché proprio suldel Gala,ha fattoout come persona non binaria. In realtà non è stato un vero e proprioout quanto più un outing da parte di sua mamma J.Lo, che quando ha annunciato la sua presenza sullo ha fatto usando il pronome neutro e non il femminile, come invece ha sempre fatto nelle interviste passate. Last night … ...

