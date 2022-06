Ius Scholae, il sondaggio: il 62% degli intervistati non sa cosa sia. Ma se lo conoscono in 6 su 10 si dicono a favore (Di venerdì 24 giugno 2022) In tutto 877.000 studenti minorenni senza cittadinanza frequentano la scuola italiana: uno su dieci. Gli intervistati che lo sanno rappresentano una netta minoranza: solo l’11% indica una cifra approssimativa corretta. Il 24 giugno sarà discussa alla Camera la legge sullo Ius Scholae, che punta a estendere questo status ad alcune condizioni: il 62% degli italiani non sa in cosa consiste. Sono i dati che emergono dal sondaggio realizzato da Quorum/Youtrend per ActionAid. Interrogati su quale sia la difficoltà più grande per queste persone, gli intervistati non hanno dubbi: per il 64,9% è l’impossibilità di sentirsi riconosciuti in un Paese in cui vivono fin da bambini e il timore di non potervi restare per difficoltà lavorative dei genitori. La conoscenza – Secondo la ricerca, una volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) In tutto 877.000 studenti minorenni senza cittadinanza frequentano la scuola italiana: uno su dieci. Gliche lo sanno rappresentano una netta minoranza: solo l’11% indica una cifra approssimativa corretta. Il 24 giugno sarà discussa alla Camera la legge sullo Ius, che punta a estendere questo status ad alcune condizioni: il 62%italiani non sa inconsiste. Sono i dati che emergono dalrealizzato da Quorum/Youtrend per ActionAid. Interrogati su quale sia la difficoltà più grande per queste persone, glinon hanno dubbi: per il 64,9% è l’impossibilità di sentirsi riconosciuti in un Paese in cui vivono fin da bambini e il timore di non potervi restare per difficoltà lavorative dei genitori. La conoscenza – Secondo la ricerca, una volta ...

