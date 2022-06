Ius scholae, 6 italiani su 10 sono favorevoli. Ok anche dall’elettorato di centrodestra – Il sondaggio YouTrend (Di venerdì 24 giugno 2022) Sta per arrivare in esame alla Camera, salvo ulteriori ostacoli, il disegno di legge sullo ius scholae presentato dal presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5s) che verrà discusso mercoledì 29 giugno. Nonostante le divisioni politiche in parlamento, gli italiani sembrano essere piuttosto concordi sul testo. Il 59 per cento delle persone intervistate da YouTrend si dice a favore della proposta di legge, si parla quindi di quasi sei italiani su dieci. Un dato ancor più sorprendente se affiancato dal sì del 48 per cento di coloro che si dichiarano elettori della Lega e dal 35 per cento di quelli di Fratelli d’Italia. Si tratta di due partiti che si sono sempre opposti al ddl in questione, che invece trova sostegno dal Pd, Liberi e Uguali, M5s e Forza Italia. ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Sta per arrivare in esame alla Camera, salvo ulteriori ostacoli, il disegno di legge sullo iuspresentato dal presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5s) che verrà discusso mercoledì 29 giugno. Nonostante le divisioni politiche in parlamento, glisembrano essere piuttosto concordi sul testo. Il 59 per cento delle persone intervistate dasi dice a favore della proposta di legge, si parla quindi di quasi seisu dieci. Un dato ancor più sorprendente se affiancato dal sì del 48 per cento di coloro che si dichiarano elettori della Lega e dal 35 per cento di quelli di Fratelli d’Italia. Si tratta di due partiti che sisempre opposti al ddl in questione, che invece trova sostegno dal Pd, Liberi e Uguali, M5s e Forza Italia. ...

