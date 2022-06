Italia-Francia oggi, Europei calcio U19 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Gli Europei Under 19 2022 di calcio proseguiranno in Slovacchia oggi, venerdì 24 giugno: nel Girone A sono inserite Slovacchia, Francia, Romania ed Italia, mentre nel Girone B ci sono Inghilterra, Israele, Austria e Serbia. Le quattro semifinaliste e la quinta classificata si qualificheranno ai Mondiali Under 20 2023. oggi continuerà a giocare il Girone A: gli azzurrini sono già in semifinale, come i transalpini. oggi si disputerà alle ore 17.30 Italia-Francia: in palio il primo posto. La diretta tv di Italia-Francia sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta tv sarà visibile su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della gara ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) GliUnder 19diproseguiranno in Slovacchia, venerdì 24 giugno: nel Girone A sono inserite Slovacchia,, Romania ed, mentre nel Girone B ci sono Inghilterra, Israele, Austria e Serbia. Le quattro semifinaliste e la quinta classificata si qualificheranno ai Mondiali Under 20 2023.continuerà a giocare il Girone A: gli azzurrini sono già in semifinale, come i transalpini.si disputerà alle ore 17.30: in palio il primo posto. La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta tv sarà visibile su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale della gara ...

