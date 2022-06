Istat: crolla fiducia delle famiglie, sale per le imprese (Di venerdì 24 giugno 2022) L'Istat stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori a giugno (da 102,7 punti a 98,3) che lo porta al livello più basso da novembre 2020. Continua a salire, invece, l'indice ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) L'stima una diminuzione dell'indice del clima didei consumatori a giugno (da 102,7 punti a 98,3) che lo porta al livello più basso da novembre 2020. Continua a salire, invece, l'indice ...

A giugno l'indice di fiducia delle imprese aumenta per il secondo mese consecutivo (da 111 a 113,6) registrando il valore più elevato da dicembre 2021. Il miglioramento - spiega l'Istat - è esteso a tutti i comparti economici indagati seppur con intensità diverse: i servizi di mercato registrano l'incremento più marcato dell'indice, determinato soprattutto dal settore del ... L'Istat "segnala un diffuso peggioramento di tutte le variabili che entrano nel calcolo dell'indicatore ad eccezione di quelle riferite al risparmio (opportunità di risparmiare nella fase attuale e ...