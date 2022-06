Isolamento per i positivi al Covid, si valuta il modello svizzero (Di venerdì 24 giugno 2022) , ovvero una settimana di Isolamento, poi l’uscita senza tampone Potrebbero presto cambiare le regole per quanto riguarda l’Isolamento per i positivi al Covid. Secondo Gianni Rezza “L’Isolamento dei positivi aveva senso quando eravamo sensibili al virus. Oggi tra vaccinati, guariti e protetti, abbiamo raggiunto il 100% della popolazione. Mantenendo l’Isolamento creiamo un doppio binario: chi fa il tampone da solo a casa non comunica il risultato, mentre chi lo fa in ospedale si deve isolare”. #Covid19 – La situazione in Italia al 23 giugno: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/RtY69B9gZ1 — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) June 23, 2022 Tuttavia in Italia, in questi giorni, i positivi aumentano in maniera esponenziale e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022) , ovvero una settimana di, poi l’uscita senza tampone Potrebbero presto cambiare le regole per quanto riguarda l’per ial. Secondo Gianni Rezza “L’deiaveva senso quando eravamo sensibili al virus. Oggi tra vaccinati, guariti e protetti, abbiamo raggiunto il 100% della popolazione. Mantenendo l’creiamo un doppio binario: chi fa il tampone da solo a casa non comunica il risultato, mentre chi lo fa in ospedale si deve isolare”. #19 – La situazione in Italia al 23 giugno: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/RtY69B9gZ1 — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) June 23, 2022 Tuttavia in Italia, in questi giorni, iaumentano in maniera esponenziale e ...

