Isola, Eva Henger parla delle sue condizioni dopo il terribile incidente che l’ha coinvolta e poi svela quale triste episodio l’aveva già riavvicinata alla figlia Mercedesz (Di venerdì 24 giugno 2022) Era la fine del mese di aprile di quest’anno quando Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono stati vittima di un grave incidente in Ungheria, in cui sono morte due persone e la showgirl invece è rimasta ferita. La Henger infatti ha subito alcuni interventi chirurgici, ma adesso le sue condizioni di salute sono in fase di miglioramento e finalmente è tornata a casa. A raccontarlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000: Ci sono giorni in cui ho dei dolori allucinanti, molto forti e altri in cui ne ho molto meno. Per esempio a volte ho tanto dolore all’osso sacro e bacino. Invece quando siamo usciti dalla clinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa per comprare delle cose necessarie è stato bellissimo. Quel giorno ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 giugno 2022) Era la fine del mese di aprile di quest’anno quando Evae Massimiliano Caroletti sono stati vittima di un gravein Ungheria, in cui sono morte due persone e la showgirl invece è rimasta ferita. Lainfatti ha subito alcuni interventi chirurgici, ma adesso le suedi salute sono in fase di miglioramento e finalmente è tornata a casa. A raccontarlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000: Ci sono giorni in cui ho dei dolori allucinanti, molto forti e altri in cui ne ho molto meno. Per esempio a volte ho tanto dolore all’osso sacro e bacino. Invece quando siamo usciti dclinica e ci siamo fermati ad un centro commerciale a fare la spesa per comprarecose necessarie è stato bellissimo. Quel giorno ...

