Isola dei Famosi, Marialaura “demolisce” Mercedesz: “Vittimista, saccente e superba!” – VIDEO (Di venerdì 24 giugno 2022) Isola dei Famosi verso le battute finali. Ad un passo dalla chiusura dei “giochi”, Mercedesz Henger ha scoperto che Marialaura De Vitis ha sparlato di lei e ci è rimasta piuttosto male. Marialaura “demolisce” Mercedesz: “Vittimista, saccente e superba!” A distanza di giorni dalla scoperta, le cose tra le due naufraghe continuano ad andare male.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 giugno 2022)deiverso le battute finali. Ad un passo dalla chiusura dei “giochi”,Henger ha scoperto cheDe Vitis ha sparlato di lei e ci è rimasta piuttosto male.: “” A distanza di giorni dalla scoperta, le cose tra le due naufraghe continuano ad andare male.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco di #Alessandria e #Pavia al lavoro con sette squadre per un #incendio che dalle 11:30 sta interessa… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - zazoomblog : Isola dei famosi 2022 Nicolas Vaporidis: “senza Edoardo Tavassi non è la finale che avevo immaginato” - #Isola… - maraina81 : RT @parcostiantica: - Hazard and Disaster Risk - C.Genovese, @maraina81 e E.Spagnoli prendono spunto dalla'vandalica rabies'quindi dalle fo… -