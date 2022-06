Isola dei famosi, Del Santo: “Quanto ho guadagnato a L’Isola? Ecco il minimo settimanale” (Di venerdì 24 giugno 2022) Lory Del Santo ha fatto ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Isola dei famosi e da allora non si è mai fermata nelle dichiarazioni su Quanto vissuto in Honduras. LEGGI ANCHE : — Marco Cucolo, Ecco cosa ha fatto appena rientrato: ‘è stato il primo naufrago a mostrarlo nelle stories’ Dapprima si è scagliata contro alcuni dei concorrenti, accusati di essere stati falsi e di aver addirittura violato il regolamento, poi ha quasi lasciato il suo compagno Marco Cucolo, dopo un legame durato 9 anni, perché reo di non averla difesa abbastanza dagli attacchi ripetuti degli altri concorrenti. L’emergenza in campo sentimentale sembra essere rientrata, Lory ha deciso di perdonare il suo Marco e lo ha fatto proprio in diretta, durante una delle puntate andate in onda su Canale 5. Lory Del ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 giugno 2022) Lory Delha fatto ritorno in Italia dopo l’esperienza all’deie da allora non si è mai fermata nelle dichiarazioni suvissuto in Honduras. LEGGI ANCHE : — Marco Cucolo,cosa ha fatto appena rientrato: ‘è stato il primo naufrago a mostrarlo nelle stories’ Dapprima si è scagliata contro alcuni dei concorrenti, accusati di essere stati falsi e di aver addirittura violato il regolamento, poi ha quasi lasciato il suo compagno Marco Cucolo, dopo un legame durato 9 anni, perché reo di non averla difesa abbastanza dagli attacchi ripetuti degli altri concorrenti. L’emergenza in campo sentimentale sembra essere rientrata, Lory ha deciso di perdonare il suo Marco e lo ha fatto proprio in diretta, durante una delle puntate andate in onda su Canale 5. Lory Del ...

