Isola dei Famosi, che macello: il gioco malefico della verità a tre giorni dalla finale (Di venerdì 24 giugno 2022) Come fare esplodere tutti i segreti a 3 giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi? Con un gioco della verità che ha fatto un disastro. Naufraghi Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Un naufrago ha organizzato un gioco malefico per gli ultimi giorni all’Isola dei Famosi che ha rovinato tutto. Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore. Solitamente l’ultima settimana del reality é la più rilassante e persino noiosa a volte per gli spettatori. Quest’anno é stato l’anno delle sorprese e se tutto poteva cambiare, lo ha fatto sempre e quotidianamente. I naufraghi che sono in Honduras dal primo giorno come Carmen Di Pietro e ... Leggi su specialmag (Di venerdì 24 giugno 2022) Come fare esplodere tutti i segreti a 3dell’dei? Con unche ha fatto un disastro. Naufraghidei(Mediasetplay screenshot)Un naufrago ha organizzato unper gli ultimiall’deiche ha rovinato tutto. Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore. Solitamente l’ultima settimana del reality é la più rilassante e persino noiosa a volte per gli spettatori. Quest’anno é stato l’anno delle sorprese e se tutto poteva cambiare, lo ha fatto sempre e quotidianamente. I naufraghi che sono in Honduras dal primo giorno come Carmen Di Pietro e ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - AnGeL3DaRk3 : RT @PlayStationIT: Naruto tiene molto ai suoi amici e farebbe qualsiasi cosa per loro. Ora, alcuni dei suoi amici (e dei nemici) arriverann… - amanda98735991 : RT @Sonia59804639: Isola dei Conigli Lampedusa ???? - Poghos2003 : RT @Cazzaccimiei1: Burioni dice che il 95% di italiani vive come se il covid non esistesse più. Eh lo so, è dura per tutti passare dalle st… -