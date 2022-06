Isola dei Famosi, bomba di Lory Del Santo, tutti i retroscena sul reality: "Ci dicevano di litigare per fare audience" (Di venerdì 24 giugno 2022) La showgirl, ex naufraga della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, intervistata nella trasmissione radiofonica Un Giorno Da Pecora in onda su Rai Radio 1. Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 giugno 2022) La showgirl, ex naufraga della sedicesima edizione dell'dei, intervistata nella trasmissione radiofonica Un Giorno Da Pecora in onda su Rai Radio 1.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - CIsmaele : RT @charliecarla: Il Tevere e le sue mille anime. Flusso di tempo, storia, mistero. Eterno andare, indifferente, altrove. E ogni sguardo s… - mariamacina : RT @dariodangelo91: fianco. Grazie, signor Primo Ministro! La voce della sua isola rende completa la comunità europea. La #Danimarca è al n… - Patitalia : @grande_flagello L'ultimo concorrente eliminato dall'isola dei Famosi #portaaporta #ISOLA -