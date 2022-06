Isola dei Famosi 2022: nuovo litigio tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis (Di venerdì 24 giugno 2022) Basta un semplice gioco all’Isola dei Famosi 2022 per far scattare il litigio. Tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis i rapporti sono tesissimi e nessuna delle due fa un passo indietro. Gli altri naufraghi si trovano in imbarazzo dinanzi alle loro discussioni e cercano di non prenderne parte per non rovinare l’ultima settimana di permanenza in Honduras. Ma non tutti ci riescono. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 2022 Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger accusa Maria Laura De Vitis: “Mi hai tradita” Nicolas ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022) Basta un semplice gioco all’deiper far scattare il. TraDei rapporti sono tesissimi e nessuna delle due fa un passo indietro. Gli altri naufraghi si trovano in imbarazzo dinanzi alle loro discussioni e cercano di non prenderne parte per non rovinare l’ultima settimana di permanenza in Honduras. Ma non tutti ci riescono. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’deideiaccusaDe: “Mi hai tradita” Nicolas ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - it_italiani : A pochi chilometri da Catania esiste una isoletta, si tratta dell’Isola Lachea, posta di fronte Aci Trezza, facente… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi 2022: nuovo litigio tra Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis #isola #IsoladeiFamosi… - AngoloDV : Isola dei Famosi, Nicolas Vaporids furioso: svelato il motivo #isola #isoladeifamosi #angolodellenotizie… -