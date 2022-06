Ischia Film Festival, al via il 25 giugno: tra gli ospiti Servillo e Orlando (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Toni Servillo, Leonardo Di Costanzo (regista pluripremiato e protagonista dell’ultima edizione dei David di Donatello) Silvio Orlando, Massimiliano e Gianfranco Gallo, Rocco Papaleo: sono alcuni degli ospiti che prenderanno parte a questa edizione celebrativa dell’Ischia Film Festival. Ci saranno anche Matilda De Angelis, Lillo Petrolo, Gianluca Fru dei “The Jackal”, Gigi & Ross, Gabriele Pignotta, Denise Capezza, Diego De Silva e Davide Minnella. Ogni sera, nelle tre sale cinematografiche a cielo aperto nei suggestivi spazi del Castello Aragonese di Ischia si avvicenderanno incontri con i protagonisti delle opere in programma, in dialogo con il pubblico e i critici cinematografici. Si inizia il 25 giugno con ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Toni, Leonardo Di Costanzo (regista pluripremiato e protagonista dell’ultima edizione dei David di Donatello) Silvio, Massimiliano e Gianfranco Gallo, Rocco Papaleo: sono alcuni degliche prenderanno parte a questa edizione celebrativa dell’. Ci saranno anche Matilda De Angelis, Lillo Petrolo, Gianluca Fru dei “The Jackal”, Gigi & Ross, Gabriele Pignotta, Denise Capezza, Diego De Silva e Davide Minnella. Ogni sera, nelle tre sale cinematografiche a cielo aperto nei suggestivi spazi del Castello Aragonese disi avvicenderanno incontri con i protagonisti delle opere in programma, in dialogo con il pubblico e i critici cinematografici. Si inizia il 25con ...

