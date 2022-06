Inter, Skriniar si avvicina sempre di più al PSG: decisivo... Hakimi (Di venerdì 24 giugno 2022) Milan Skriniar, difensore dell'Inter, sembra sempre più lontano da Milano e sempre più vicino a Parigi. La squadra francese sta per trovare l'accordo con i nerazzurri, tra i 60 e i 70 milioni di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 24 giugno 2022) Milan, difensore dell', sembrapiù lontano da Milano epiù vicino a Parigi. La squadra francese sta per trovare l'accordo con i nerazzurri, tra i 60 e i 70 milioni di...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Skriniar-#Psg, #Bremer-#Inter, ci saranno due incontri in ordine cronologico per chiarire tutto. E #Galtier ?.… - Inter : ?? | #BestCelebration Seconda semifinale, chi passerà il turno? ?? Preferite il lancio della maglia di… - Gazzetta_it : Inter, #Skriniar dice sì al Psg: ora il rilancio. E parla già con Hakimi - intermilanmedan : RT @it_inter: La cessione di #Skriniar per ora non si infiamma: la proposta del PSG non è sufficiente, il giocatore non è disperato visto c… - sgorbinovich : @Inter Qualsiasi con Skriniar titolare -