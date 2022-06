Insigne arriva in Canada: che accoglienza da parte dei tifosi! (VIDEO) (Di venerdì 24 giugno 2022) Uno dei temi che più ha caratterizzato la stagione del Napoli è stato sicuramente quello dell’addio di Lorenzo Insigne, che sta per trasferirsi in MLS, al Toronto FC. Proprio il club canadese, nella serata di ieri, aveva lasciato intendere qualcosa riguardo l’arrivo dell’ormai ex capitano azzurro in Canada. I tifosi dei Reds sono in visibilio per l’atterraggio in città dell’attaccante, che comincerà ufficialmente la sua nuova avventura probabilmente a partire dal 30 giugno, giorno in cui scadrà definitivamente il contratto con i partenopei. Lorenzo Insigne Toronto FC (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Insigne in arrivo a Toronto: le prime immagini Lorenzo Insigne è arrivato poco fa, famiglia al completo, in Canada: proprio in ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 giugno 2022) Uno dei temi che più ha caratterizzato la stagione del Napoli è stato sicuramente quello dell’addio di Lorenzo, che sta per trasferirsi in MLS, al Toronto FC. Proprio il club canadese, nella serata di ieri, aveva lasciato intendere qualcosa riguardo l’arrivo dell’ormai ex capitano azzurro in. I tifosi dei Reds sono in visibilio per l’atterraggio in città dell’attaccante, che comincerà ufficialmente la sua nuova avventura probabilmente a partire dal 30 giugno, giorno in cui scadrà definitivamente il contratto con inopei. LorenzoToronto FC (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)in arrivo a Toronto: le prime immagini Lorenzoto poco fa, famiglia al completo, in: proprio in ...

Pubblicità

salvione : Arriva Lorenzo Insigne: anche i Toronto Raptors in trepidazione - CorSport : Arriva Lorenzo #Insigne: anche i Toronto Raptors in trepidazione ?? - In_his_steps : Arriva Lorenzo Insigne: anche i Toronto Raptors in trepidazione - sportli26181512 : Arriva Lorenzo #Insigne: anche i #Toronto Raptors in trepidazione: Grande attesa in Canada per lo sbarco dell'ex ca… - napoliefutbol : P.S.: quando Insigne da punta con Ancelotti segnava, ovviamente era un fenomeno per loro. Non era mica il frattese… -