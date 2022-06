Innamorati o no? (Di venerdì 24 giugno 2022) Charlene di Monaco, lo abbiamo visto, è tornata alla vita pubblica. Con il marito, il principe Alberto, è volata a Oslo con tutta la famiglia, gemellini compresi, per l’inaugurazione della mostra Sailing the Sea of Science” con presente la famiglia reale norvegese. A colpire non è stato tanto il suo look da working royal in stile Kate Middleton, quanto il bacio… poco convincente con il principe Alberto: le labbra serrate si sono avvicinate a malapena tra i due consorti. Facendo sorgere per l’ennesima volta dubbi sull’effettiva validità dell’unione. Charlene e Alberto di Monaco si baciano pubblicamente a Oslo (Photo by Marius Gulliksrud/Stella Pictures/ABACPRESS.COM) Leggi anche › Charlène Wittstock al GP di Monaco, rossetto fucsia e pixie biondo platino ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 giugno 2022) Charlene di Monaco, lo abbiamo visto, è tornata alla vita pubblica. Con il marito, il principe Alberto, è volata a Oslo con tutta la famiglia, gemellini compresi, per l’inaugurazione della mostra Sailing the Sea of Science” con presente la famiglia reale norvegese. A colpire non è stato tanto il suo look da working royal in stile Kate Middleton, quanto il bacio… poco convincente con il principe Alberto: le labbra serrate si sono avvicinate a malapena tra i due consorti. Facendo sorgere per l’ennesima volta dubbi sull’effettiva validità dell’unione. Charlene e Alberto di Monaco si baciano pubblicamente a Oslo (Photo by Marius Gulliksrud/Stella Pictures/ABACPRESS.COM) Leggi anche › Charlène Wittstock al GP di Monaco, rossetto fucsia e pixie biondo platino ...

