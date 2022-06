Incidente in A1 in Emilia, un morto e sei feriti. Lunghe code, acqua ai viaggiatori (Di venerdì 24 giugno 2022) L'Incidente è avvenuto al chilometro 183 dell'autostrada A1 Milano-Napoli intorno alle 4 della notte nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia, poi chiuso in entrambe le direzioni. Il bilancio è di un morto e sei feriti, tra cui un bambino. Coinvolti nello schianto un'auto e due mezzi pesanti. A una prima ricostruzione, uno dei camion si è ribaltato perdendo parte del suo carico - candeggina - e innescando un principio d'incendio spento da squadre dei vigili del fuoco di Bologna e Modena. La vittima è il conducente di uno dei mezzi pesanti mentre i feriti erano negli altri due veicoli. Oltre ai pompieri sono intervenuti i soccorsi, sanitari e meccanici, la Polizia stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 giugno 2022) L'è avvenuto al chilometro 183 dell'autostrada A1 Milano-Napoli intorno alle 4 della notte nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia, poi chiuso in entrambe le direzioni. Il bilancio è di une sei, tra cui un bambino. Coinvolti nello schianto un'auto e due mezzi pesanti. A una prima ricostruzione, uno dei camion si è ribaltato perdendo parte del suo carico - candeggina - e innescando un principio d'incendio spento da squadre dei vigili del fuoco di Bologna e Modena. La vittima è il conducente di uno dei mezzi pesanti mentre ierano negli altri due veicoli. Oltre ai pompieri sono intervenuti i soccorsi, sanitari e meccanici, la Polizia stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

