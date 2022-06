"Incapace di intendere e di volere". La foto di Biden sconvolge il mondo: cosa sventola (per sbaglio) | Guarda (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuova gaffe per Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti ci ricasca. Questa volta accade durante un incontro con i dirigenti dell'industria eolica alla Casa Bianca. Qui Biden ha mostrato per errore alle telecamere un bigliettino. Fin qui nulla di strano se non fosse che sopra venivano riportate le indicazioni che avrebbe dovuto seguire. Tra queste "entrano i giornalisti", prendi posto", "fai brevi commenti", "ringraziare i partecipanti", "te ne vai". L'incontro, così come siamo abituati, è stato un continuo di scivoloni ma ad attirare l'attenzione è stato quel foglietto che il presidente Usa sventolava. Nulla di nuovo. Già lo scorso luglio a Biden durante un videocollegamento era stato fatto recapitare un biglietto che lo avvertiva che da circa 10 minuti stava parlando con la bocca sporca. "Signore, c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuova gaffe per Joe. Il presidente degli Stati Uniti ci ricasca. Questa volta accade durante un incontro con i dirigenti dell'industria eolica alla Casa Bianca. Quiha mostrato per errore alle telecamere un bigliettino. Fin qui nulla di strano se non fosse che sopra venivano riportate le indicazioni che avrebbe dovuto seguire. Tra queste "entrano i giornalisti", prendi posto", "fai brevi commenti", "ringraziare i partecipanti", "te ne vai". L'incontro, così come siamo abituati, è stato un continuo di scivoloni ma ad attirare l'attenzione è stato quel foglietto che il presidente Usava. Nulla di nuovo. Già lo scorso luglio adurante un videocollegamento era stato fatto recapitare un biglietto che lo avvertiva che da circa 10 minuti stava parlando con la bocca sporca. "Signore, c'è ...

Pubblicità

bertagiu : @archiliutprando @emanuele2punto0 @EdoardoGueli @GianniTo1966 @Federissao @italskipper @SniperBoyMI L’imputato è ev… - alessandro613 : Maledetti. Soprattutto #Obama e la #Clinton. #Biden passerà alla storia come incapace di intendere e di volere come… - AlatiGiulio : @ardigiorgio Il pregiudicato pluricondannato per diffamazione è sempre stato condannato ingiustamente! Va fatta un… - GfcMcIta : @a_meluzzi Nuovo CLN? Solo per questa cazzata credo che lei sia totalmente ed irreversibilmente incapace di intend… - Bho98496481 : @giuliagodin1 Lo fanno passare come un’incapace di intendere e di volere anche quando dicono che si deve svegliare,… -