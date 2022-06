In Italia 55.829 nuovi casi covid e tasso di positività su al 23,5% (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Sono 55.829 i nuovi casi covid nelle ultime 24 ore, contro i 56.166 precedenti ma soprattutto i 35.427 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 238.069 (ieri 248.042) con il tasso di positività che sale ancora dal 22,6% al 23,5% (+0,8%), mai così alto dallo scorso inverno. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 51 (ieri 75). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.018. In aumento le ospedalizzazioni: 9 in più le terapie intensive (ieri 0) per un totale di 225 con 29 ingressi giornalieri, e ben 141 in più i pazienti nei reparti ordinari (ieri +117) per un totale di 5.205 ricoverati. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 8.302 contagi, seguita da Lazio (+7.042), Campania (+5.810), ... Leggi su agi (Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - Sono 55.829 inelle ultime 24 ore, contro i 56.166 precedenti ma soprattutto i 35.427 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 238.069 (ieri 248.042) con ildiche sale ancora dal 22,6% al 23,5% (+0,8%), mai così alto dallo scorso inverno. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 51 (ieri 75). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.018. In aumento le ospedalizzazioni: 9 in più le terapie intensive (ieri 0) per un totale di 225 con 29 ingressi giornalieri, e ben 141 in più i pazienti nei reparti ordinari (ieri +117) per un totale di 5.205 ricoverati. La regione con il maggior numero diè la Lombardia con 8.302 contagi, seguita da Lazio (+7.042), Campania (+5.810), ...

