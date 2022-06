In campionato il Napoli ha gli stessi risultati del Dortmund | loro trattati da big | noi alla deriva

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ieri sera, per diletto, visto che i numeri difficilmente mentono, ho provato a verificare “in concreto” il concetto di papponismo, per stabilire se esso esprima una concreta realtà o se invece si tratti di un’allucinazione collettiva di parte della piazza che non è minimante in grado di fare i conti con il realismo della propria dimensione calcistica storica. E allora, ricorrendo molto facilmente a wikipedia, ho preso i risultati degli ultimi 10 anni, neipaesi (ho escluso le coppe, perché nessuna squadra italiana, eccetto un po’ la Juve nelle coppe concretizza qualcosa di buono) di 4 squadre che ritengo essere più o meno, in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, al livello delin Italia: e cioè, Marsiglia, Borussia, Tottenham e Siviglia. Orbene, in questi dieci anni, il Borussiaè ...