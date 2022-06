Immobile premiato con il Leone d'Oro per meriti sportivi. Le sue parole

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ciroha ricevuto ilper: «Grande emozione e anche molta sorpresa. Iniziato un bel percorso con Sarri» Ciroha ricevuto ilper. Queste le dichiarazioni del bomber dei biancocelesti, rilasciate ai microfoni dei cronisti presenti. PREMIO – «Ricevere questo premio per me è una soddisfazione enorme. Inoltre devo ammettere che, quando mi è arrivata l’e-mail, sono rimasto stupito. Mi sono emozionato quando ho ricevuto la telefonata. Insomma, è un motivo di grande soddisfazione per me e per la mia famiglia». LAZIO – «Il nostro obiettivo ora è quello di crescere. Abbiamo iniziato un percorso bellissimo con il mister e con il suo staff. L’anno ...

Pubblicità

msg_emanuele : RT @sportface2016: #Lazio, #Immobile premiato con il #LeonedOro: è lui lo sportivo dell’anno - sportface2016 : #Lazio, #Immobile premiato con il #LeonedOro: è lui lo sportivo dell’anno - laziolivetv : #Immobile premiato a Venezia 'Un emozione questo premio. Abbiamo iniziato un percorso bellissimo con #Sarri' - sghezziofficial : #CiroImmobile premiato con il #LeonedOro : 'Capocannoniere? Bello, ma penso ai prossimi obiettivi' - #sportpress24… - SPress24 : #CiroImmobile premiato con il #LeonedOro : 'Capocannoniere? Bello, ma penso ai prossimi obiettivi' - #sportpress24… -

Ciroha ricevuto il Leone d'Oro per meriti sportivi: "Grande emozione e anche molta sorpresa. Iniziato un bel percorso con Sarri" Ciroha ricevuto il Leone d'Oro per meriti sportivi. Queste le dichiarazioni del bomber dei biancocelesti, rilasciate ai microfoni dei cronisti presenti. PREMIO ...Giornata di premiazione per Ciro, che a Venezia è stato omaggiato del Leone d'Oro . L'attaccante, che si è laureato capocannoniere della Serie A superando anche Silvio Piola nella storia della Lazio, è stato eletto sportivo ...ROMA, 24 GIU - "Una soddisfazione enorme, devo dire che quando mi è arrivata l'e-mail non ci volevo credere. Mi è stata fatta una telefonata e mi sono emozionato. Per me e la mia famiglia è motivo di ...Giornata di premiazione per Ciro Immobile, che a Venezia è stato omaggiato del Leone d’Oro. L’attaccante, che si è laureato capocannoniere della Serie A superando anche Silvio Piola nella storia della ...