Immobile fa chiarezza | «Non ho lasciato la Nazionale Il mio obiettivo…»

(Di venerdì 24 giugno 2022) . Le dichiarazioni del laziale Ciro, alla consegna del Leone d’Oro ha fattoanche su quello che potrebbe essere il suo futuro in, Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei cronisti presenti: «Non mi sono ritirato dalla. L’Italia è il mio sogno da quando ero bambino. L’emozione della vittoria all’Europeo è stato un qualcosa di inspiegabile. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario ed allo stesso modo abbiamo fatto una grande cavolata come quella del mondiale, che ci porteremo dentro proprio come quella della vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

