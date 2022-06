Il vescovo esulta per la sentenza sull' aborto | Speriamo faccia scuola in Italia

(Di venerdì 24 giugno 2022) Una «vera e giusta eanche da noi». Ildi Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta,davanti alla «storica»della Corte Suprema Usa che ha abolito il diritto di interrompere la gravidanza. E, in una intervista all'Adnkronos, auspica che una decisione del genere possa fareanche da noi. «Spero e credo ci arriveremo. Attraverso una opera non propagandistica ma di sensibilizzazione. Magari - osserva - con tempi più lunghi ma con risultati più solidi credo ci si arriverà anche perché come si dice quando si tocca il fondo poi si risale e al fondo siamo arrivati». Il presule, molto attivo sui temi legati alla vita, dice che con questa«si è ?rimediato ad un ...

tempoweb : Il vescovo esulta per la sentenza sull'aborto: 'Decisione giusta e speriamo faccia scuola in Italia' #aborto… -

Aborto, il vescovo Antonio Suetta esulta: "Sentenza giusta, speriamo faccia scuola anche in Italia" Una «sentenza vera e giusta e speriamo faccia scuola anche da noi». Il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, ...