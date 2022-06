Il Tottenham presenta una richiesta per l’obiettivo dell’Arsenal Cody Gakpo

(Di venerdì 24 giugno 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, ilhato un’indagine perdi Arsenal e Chelsea. Preso in fuorigioco ha rivelato in esclusiva cheera stato offerto sia al Chelsea che all’Arsenal, con la coppia della Premier League che discuteva entrambi della possibilità di ingaggiare l’ala del PSV.ha avuto una stagione impressionante per la squadra olandese, gestendo 21 gol in tutte le competizioni. Secondo quanto riferito, Arsenal e Chelsea sarebbero ora raggiunti da un altro club londinese nella corsa per ingaggiare il 23enne. Secondo Sky Sports, ilè il prossimo club della Premier League a mostrare interesse pere, secondo quanto riferito, ha ...

Pubblicità

Eurosport IT

Nonostante piaccia a Barcellona,, Chelsea e Juventus. Koulibaly non ha intenzione di ... Siuno scenario che ricorda la situazione di Milik, anche se Fabián difficilmente verrà messo ...... è comparso tale Osman, uno dei più noti barbieri locali che sisui social come 'il ... la sua avventura ai Blancos si chiuderà dopo 9 anni (con in mezzo un prestito all'ex) come ... Perisic si presenta al Tottenham: "Lavorerò duro, non vedo l'ora di giocare in Premier League. Conte Un privilegio" Pinto e Paratici si sono incontrati a Milano per un incontro esplorativo su diversi fronti. Incontro Pinto-Paratici a Milano. Roma e Tottenham seduti allo stesso tavolo. Lo riferisce “Sky Sport” Doves ...Dopo la prima offerta presentata dall'Arsenal, pure Chelsea e Tottenham sono pronti a rilanciare. Rimane sullo sfondo il Barcellona, alla luce anche della richiesta di 70 milioni di euro per il ...