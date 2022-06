“Il sole sorge a Est”, maratona di cinema ed eventi guardando all’Oriente (Di venerdì 24 giugno 2022) Bergamo. Un giorno e una notte dedicati all’Oriente e alla sua cultura millenaria: sabato 25 e domenica 26 giugno, a Daste Bergamo, l’evento “Il sole sorge a Est” propone al pubblico film in anteprima e cult, concerti, mostre, mercatini, performance, laboratori, degustazioni e tante altre iniziative che si svolgeranno difilato in forma di “maratona dinamica”. La manifestazione è a cura di Daste, con il contributo di Fondazione Cariplo e del Bando Cultura Estate 2022 promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, in collaborazione con Lab 80 film, Cooperativa Ruah, Generazioni FA, Nutopia, Tandem, Bergamo Film Meeting, Openarch, Games Academy, Associazione Kokoro e Taiko Lecco. La maratona si apre sabato 25 giugno alle 14,30 con il via dei mercatini, un concerto e live painting in ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 giugno 2022) Bergamo. Un giorno e una notte dedicatie alla sua cultura millenaria: sabato 25 e domenica 26 giugno, a Daste Bergamo, l’evento “Ila Est” propone al pubblico film in anteprima e cult, concerti, mostre, mercatini, performance, laboratori, degustazioni e tante altre iniziative che si svolgeranno difilato in forma di “dinamica”. La manifestazione è a cura di Daste, con il contributo di Fondazione Cariplo e del Bando Cultura Estate 2022 promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, in collaborazione con Lab 80 film, Cooperativa Ruah, Generazioni FA, Nutopia, Tandem, Bergamo Film Meeting, Openarch, Games Academy, Associazione Kokoro e Taiko Lecco. Lasi apre sabato 25 giugno alle 14,30 con il via dei mercatini, un concerto e live painting in ...

