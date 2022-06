Il Sole si è “svegliato” | i satelliti precipitano troppo velocemente | cosa sta succedendo nello spazio?

(Di venerdì 24 giugno 2022) Alla fine del 2021 gli operatori della missione Swarm dell’European Space Agency’s (ESA) hanno notato qualdi preoccupante: i, che misurano il campo magnetico attorno alla Terra, hanno iniziato ad affondare verso l’atmosfera a una velocità a dir poco insolita, fino a 10 volte più rapida di prima. Il cambiamento ha coinciso con l’inizio del nuovo ciclo solare e gli esperti pensano che potrebbe essere l’inizio di un periodo difficile per i veicoli spaziali in orbita attorno al nostro pianeta. “Negli ultimi cinque, sei anni, istavano affondando di circa due chilometri e mezzo all’anno”, ha detto a Space.com Anja Stromme, responsabile della missione Swarm dell’ESA. “Ma da dicembre dello scorso anno la situazione è cambiata radicalmente. Il tasso di caduta tra dicembre e aprile è stato di 20 ...

Pubblicità

JulioCesare12 : RT @marcomaioli1: questa mattina Venditti si è svegliato, si è messo gli occhiali da sole, ha realizzato che era quel giorno, ha sorriso e… - la_stordita : RT @marcomaioli1: questa mattina Venditti si è svegliato, si è messo gli occhiali da sole, ha realizzato che era quel giorno, ha sorriso e… - mefisto94_ : RT @marcomaioli1: questa mattina Venditti si è svegliato, si è messo gli occhiali da sole, ha realizzato che era quel giorno, ha sorriso e… - NicBagnoli : RT @marcomaioli1: questa mattina Venditti si è svegliato, si è messo gli occhiali da sole, ha realizzato che era quel giorno, ha sorriso e… - marcomaioli1 : questa mattina Venditti si è svegliato, si è messo gli occhiali da sole, ha realizzato che era quel giorno, ha sorr… -

Notizie scientifiche.it

... dopo aver visto la luce del, rientrano ad avvertire chi è rimasto al buio che le ombre non ... Me ne sono accorto perché ero "sveglio" (in realtà mi hachi faceva la caccia al tesoro con ...'L'altra mattina, una quindicina di giorni fa, mi sono riaddormentato dopo essermiun ... Teneva per mano un bambino, con gli occhiali daquadrati. Questo bambino sembrava stesse volando' ... Sole sta facendo precipitare satelliti verso la Terra molto più velocemente Un fenomeno definito come “insolito” sta accadendo ai satelliti che orbitano intorno alla Terra secondo quanto riferisce un nuovo articolo di Space.com. Secondo quanto riporta ...Rimasto sotto le macerie della città di Avezzano -colpita dalla catastrofe del terremoto del 13 gennaio 1915- Tito viene svegliato in un momento di sonno da una forte scossa di terremoto. Questa nuova ...