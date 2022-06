Il senatore della Lega esulta per la sentenza sull'aborto e viene travolto sui social (Di venerdì 24 giugno 2022) "Una grandissima vittoria: la Corte Suprema ha abrogato l'aborto negli Usa". Il senatore della Lega Simone Pillon, cofondatore del Family Day, inizia così un post di commento alla sentenza di oggi, con tanto di ringraziamento a Donald Trump, e viene letteralmente travolto dagli insulti dei suoi follower. "Dopo 50 anni la Corte suprema americana ha abrogato la famosa sentenza Roe vs. Wade, fondata su un caso falso, che aveva autorizzato l'aborto negli Stati Uniti - scrive ancora Pillon - l'aborto volontario non è un diritto. Nella sentenza, approvata 6 contro 3, si legge che "la costituzione non fa alcun riferimento all'aborto, né il nessun diritto del genere è implicitamente protetto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) "Una grandissima vittoria: la Corte Suprema ha abrogato l'negli Usa". IlSimone Pillon, cofondatore del Family Day, inizia così un post di commento alladi oggi, con tanto di ringraziamento a Donald Trump, eletteralmentedagli insulti dei suoi follower. "Dopo 50 anni la Corte suprema americana ha abrogato la famosaRoe vs. Wade, fondata su un caso falso, che aveva autorizzato l'negli Stati Uniti - scrive ancora Pillon - l'volontario non è un diritto. Nella, approvata 6 contro 3, si legge che "la costituzione non fa alcun riferimento all', né il nessun diritto del genere è implicitamente protetto ...

