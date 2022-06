Il Saint-Etienne ottiene tre punti di penalità e quattro partite di squalifica dallo stadio per problemi alla folla (Di venerdì 24 giugno 2022) Sito inglese: Il Saint-Etienne inizierà la sua carriera in Ligue 2 con una penalità di tre punti per il problema del pubblico seguito alla retrocessione dalla massima serie francese. La sconfitta per 5-4 ai rigori contro l’Auxerre a maggio è stata seguita da scene brutte, con i tifosi che si sono scontrati con la polizia e il personale di sicurezza dopo aver preso d’assalto il campo e preso di mira i giocatori. Giovedì la Ligue de Football Professionnel ha annunciato che il club aveva ricevuto una detrazione di sei punti, anche se tre sono stati sospesi. Il Saint-Etienne giocherà anche le prime quattro partite casalinghe della stagione in uno Stade Geoffroy-Guichard vuoto dopo che ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) Sito inglese: Ilinizierà la sua carriera in Ligue 2 con unadi treper il problema del pubblico seguitoretrocessione dmassima serie francese. La sconfitta per 5-4 ai rigori contro l’Auxerre a maggio è stata seguita da scene brutte, con i tifosi che si sono scontrati con la polizia e il personale di sicurezza dopo aver preso d’assalto il campo e preso di mira i giocatori. Giovedì la Ligue de Football Professionnel ha annunciato che il club aveva ricevuto una detrazione di sei, anche se tre sono stati sospesi. Ilgiocherà anche le primecasalinghe della stagione in uno Stade Geoffroy-Guichard vuoto dopo che ...

