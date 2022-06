Il Napoli mette gli occhi sul baby Pafundi, De Maggio: “Piace a Guardiola, il papà è di Materdei” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il primo baby classe 2006 ad esordire in Serie A è Simone Pafundi, nato a Monfalcone ma di chiare origini napoletane. Secondo i rumors, il giovane atleta Piace al Napoli che però non è l’unico club ad essere interessato. Si parla infatti anche di un monitoraggio da parte del Manchester City, con Pep Guardiola che è rimasto stregato dalle abilità di Pafundi che ha esordito a 16 anni con l’Udinese nell’ultima gara della stagione contro la Salernitana. Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, Valter De Maggio ha rivelato: “Stamattina ho parlato con il padre di Simone Pafundi, lui è napoletanissimo di Materdei. Abbiamo una vecchia conoscenza, ha detto che al momento il ragazzo è ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022) Il primoclasse 2006 ad esordire in Serie A è Simone, nato a Monfalcone ma di chiare origini napoletane. Secondo i rumors, il giovane atletaalche però non è l’unico club ad essere interessato. Si parla infatti anche di un monitoraggio da parte del Manchester City, con Pepche è rimasto stregato dalle abilità diche ha esordito a 16 anni con l’Udinese nell’ultima gara della stagione contro la Salernitana. Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, Valter Deha rivelato: “Stamattina ho parlato con il padre di Simone, lui è napoletanissimo di. Abbiamo una vecchia conoscenza, ha detto che al momento il ragazzo è ...

