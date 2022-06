Il Movimento ringrazia Di Maio | senza di lui guadagna 2 punti nel sondaggio

(Di venerdì 24 giugno 2022) L'addio di Dialfa bene ai Cinque Stelle. Lo dice ilsettimanale di Termometro Politico realizzato tra il 21 e oggi 24 giugno. Per la prima volta è stata rilevata la forza elettorale di Insieme per il Futuro, il progetto politico lanciato dal ministro degli Esteri. Secondo i dati raccolti, Ipf raccoglierebbe la stessa cifra del Partito Comunista, un magro 1%. E il M5S? Al momento i pentastellati orfani di "Giggino" ci guadagnerebbero due decimi rispetto alla settimana scorsa portandosi al 12,8%. Arretrano invece Fratelli d'Italia, Pd e Lega rispettivamente al 22,9%, al 22,3% e 16,7%. Cresce Forza Italia al 7,6% mentre Azione/+Europa scende al 4,2%. I Verdi sfiorano il 3% precedendo Italia Viva e Italexit (ciascuno al 2,2%). Per il 48,4% degli intervistati ilci sarà ancora ...

Di Battista ma rifiuta ancora, lasciando intatta la sua ostilità nei confronti dell'... Pertanto l'opzione Dibba riprende quota: "Potrei riavvicinarmi al, ma a una condizione, che è ... L'addio di Di Maio al Movimento fa bene ai Cinque Stelle. Lo dice il sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 21 e ...