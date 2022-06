(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sabato 18 giugno si sono spente le luci sulla 10^ edizione del Wmf – Il più grande Festival sull’Innovazione digitale del Pianeta, ideato e realizzato da Search On Media Group, che ha reso l’Italia il centro della rivoluzione innovativa delaccogliendo ildell’innovazione per la prima volta in Fiera, con un format rinnovato e potenziato. Dal 16 al 18 giugno, presso la Fiera di Rimini, il Wmfha confermato e rilanciato, ancora più in grande, il proprio ruolo di acceleratore di innovazione, cultura e formazione per l’intero contesto internazionale. A confermarlo la presenza da più di 26 paesi, di oltre 36.000 presenze, più di 300 aziende espositrici, 700 speaker e ospiti e più di 1000 tra startup e investitori che hanno scelto il Festival come piattaforma di discussione e confronto per il ...

Pubblicità

fisco24_info : Il mondo incontra il futuro al WMF 2022, si chiude la 3 giorni: (Adnkronos) - Sabato 18 giugno si sono spente le lu… - WakeUpCallRock : RT @furiomorucci: Oggi #2giugno2022 la nostra #SocialTv - Sevenpress : Nasce Fantalgoritmo, quando il mondo del fantasy football incontra la matematica - teamsalemioff : RT @lOrafoItaliano: Il mondo di Instagram incontra quello del bijoux nella nuova collaborazione tra Breil e Giulia Salemi che, insieme, han… - Notiziabile_it : Non più solo fortuna: il #fantacalcio diventa un modello di analisi. Nasce #Fantalgoritmo, quando il mondo del fant… -

Yahoo Finanza

- - > Il Papai poveri. - Ansa/Osservatore Romano . L'Osservatore Romano diventa anche "di strada". Il ... sarà il giornale a fornirglieli, coinvolgendo intellettuali e personaggi del...Oltre 300 aziende e realtà da tutto ilhanno trovato spazio e opportunità all'interno dell'Innovation Fair del Wmf, in un'area Fieristica mai così ampia e ricca di eventi pensati per agevolare ... Il mondo incontra il futuro al WMF 2022, si chiude la 3 giorni Oltre 300 aziende e realtà da tutto il mondo hanno trovato spazio e opportunità ... Francia e Spagna che hanno incontrato le startup presenti al Festival in oltre 200 appuntamenti one to one ...Sebbene essenziali nel far fronte alle emergenze del mondo odierno ... e per tutta la settimana Parigi è diventata il punto d’incontro di alcune delle principali menti scientifiche a livello ...