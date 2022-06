Il Leeds United prepara l’offerta di Otavio da 40 metri nell’inseguimento della sostituzione di Raphinha (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 13:44:27 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Leeds United sta prendendo di mira il centrocampista dell’FC Porto Otavio mentre cerca di trovare un sostituto per l’esterno Rahinha quest’estate e sta preparando un’offerta da 40 milioni di euro per tentare di indurre la squadra portoghese a vendere. La squadra portoghese ha già trasferito Fabio Vieira all’Arsenal e Vitinha al Paris Saint Germain quest’estate, così come la vendita di gennaio di Luis Diaz, che ha portato il loro reddito totale a oltre 100 milioni di sterline quest’anno solare. Ora, potrebbero essere in linea per ancora di più, con il brasiliano Otavio l’ultimo giocatore del Porto ad essere preso di mira da una squadra della Premier League. Questa volta, nella forma del ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 13:44:27 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Ilsta prendendo di mira il centrocampista dell’FC Portomentre cerca di trovare un sostituto per l’esterno Rahinha quest’estate e stando un’offerta da 40 milioni di euro per tentare di indurre la squadra portoghese a vendere. La squadra portoghese ha già trasferito Fabio Vieira all’Arsenal e Vitinha al Paris Saint Germain quest’estate, così come la vendita di gennaio di Luis Diaz, che ha portato il loro reddito totale a oltre 100 milioni di sterline quest’anno solare. Ora, potrebbero essere in linea per ancora di più, con il brasilianol’ultimo giocatore del Porto ad essere preso di mira da una squadraPremier League. Questa volta, nella forma del ...

